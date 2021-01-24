Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду міг непогано заробити на Близькому Сході.

Роналду відмовився рекламувати Саудівську Аравію як туристичний напрямок. Португальцю пропонували 6 млн євро за участь у рекламній компанії.

Федерація футболу Чехії поставила під сумнів історичний рекорд Роналду

За інформацією The Telegraph, якби Кріштіану погодився, то був би змушений відвідувати країну, а також в Саудівській Аравії змогли б використовувати його образ для реклами. Цікаво, що схожа пропозиція надійшла і Ліонелю Мессі, проте відповідь аргентинця наразі невідома.

Зазначимо, що Саудівська Аравія намагається збільшити свою туристичну привабливість, залучаючи до рекламної кампанії зірок футбольного світу. Так, президент ФІФА Джанні Інфантіно розсипався у компліментах столиці країни, Ер-Ріяду, після нещодавнього візиту.

Ювентус взяв Суперкубок Італії, перегравши Наполі: реабілітація Пірло, тріумф імені Роналду та героїчний матч К'єлліні