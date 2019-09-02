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Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А – благородная причина

13:25 49 Читати українською
Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А – благородная причина
Криштиану Роналду / Reuters

Лидер Ювентуса не использует элемент, который звезды Серии А получили благодаря выступлениям в прошлом сезоне.

В текущей кампании лауреаты индивидуальных наград получили право носить на форме специальные нашивки с отличием.

Средневековые джедаи: Роналду и Неймар снялись в видеоролике, где в париках бились световыми мечами

Почти все игроки воспользовались этой привилегией – Самир Ханданович (лучший вратарь сезона 2018/19), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник), Фабио Квальярелла (лучший форвард) и Николо Дзаньоло (лучший молодой игрок). Исключением стал лишь Криштиану Роналду, которого признали лучшим игроком прошлого сезона. Португалец отказался от отметки, поскольку не хочет, чтобы его как-то выделяли среди всех игроков Ювентуса.

Ювентус благодаря Роналду вышел на 3 место по популярности среди клубов – впереди только Реал и Барселона

Напомним, звездный португалец стал чемпионом Италии в свой первый сезон после перехода из мадридского Реала.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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