Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А – благородная причина

Лидер Ювентуса не использует элемент, который звезды Серии А получили благодаря выступлениям в прошлом сезоне.

В текущей кампании лауреаты индивидуальных наград получили право носить на форме специальные нашивки с отличием.

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Почти все игроки воспользовались этой привилегией – Самир Ханданович (лучший вратарь сезона 2018/19), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник), Фабио Квальярелла (лучший форвард) и Николо Дзаньоло (лучший молодой игрок). Исключением стал лишь Криштиану Роналду, которого признали лучшим игроком прошлого сезона. Португалец отказался от отметки, поскольку не хочет, чтобы его как-то выделяли среди всех игроков Ювентуса.

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Напомним, звездный португалец стал чемпионом Италии в свой первый сезон после перехода из мадридского Реала.