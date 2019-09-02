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Средневековые джедаи: Роналду и Неймар снялись в видеоролике, где в париках бились световыми мечами

06:00 8 Читати українською
Средневековые джедаи: Роналду и Неймар снялись в видеоролике, где в париках бились световыми мечами
Неймар и Криштиану Роналду / Instagram

Криштиану Роналду и Неймар снялись в рекламе португальского телевизионного сервиса MEO.

Португальский ТВ-сервис MEO решил сделать оригинальную рекламу, пригласив звезд Ювентуса и ПСЖ – Криштиану Роналду и Неймара.

Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне

В ролике футболисты восстали в образе дворян – они надели средневековый наряд и парики. Правда, бились они световыми мечами из знаменитой франшизы "Звездные войны".

Напомним, недавно Неймар сообщил своей семье и представителю Реала, что остается в ПСЖ.

blog_ava
Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне
1 сентября
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Теги
Видеоновости Италия ПСЖ ПСЖ Криштиану Роналду Криштиану Роналду Неймар Неймар Ювентус Ювентус
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