Средневековые джедаи: Роналду и Неймар снялись в видеоролике, где в париках бились световыми мечами

Криштиану Роналду и Неймар снялись в рекламе португальского телевизионного сервиса MEO.

Португальский ТВ-сервис MEO решил сделать оригинальную рекламу, пригласив звезд Ювентуса и ПСЖ – Криштиану Роналду и Неймара.

Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне

В ролике футболисты восстали в образе дворян – они надели средневековый наряд и парики. Правда, бились они световыми мечами из знаменитой франшизы "Звездные войны".

Напомним, недавно Неймар сообщил своей семье и представителю Реала, что остается в ПСЖ.