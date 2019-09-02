Роналду відмовився носити на футболці відзнаку найкращого гравця Серії А – благородна причина

Лідер Ювентуса не використовує елемент, який зірки Серії А отримали завдяки виступам у минулому сезоні.

У поточній кампанії лауреати індивідуальних нагород отримали право носити на формі спеціальні нашивки з відзнакою.

Середньовічні джедаї: Роналду і Неймар знялись у відеоролику, де у перуках бились світловими мечами

Майже всі гравці скористалися цим привілеєм – Самір Хандановіч (найкращий воротар сезону 2018/19), Каліду Кулібалі (найкращий захисник), Сергєй Мілінковіч-Савіч (найкращий півзахисник), Фабіо Квальярелла (найкращий форвард) і Ніколо Дзаньйоло (найкращий молодий гравець). Винятком став лише Кріштіану Роналду, якого визнали найкращим гравцем попереднього сезону. Португалець відмовився від позначки, оскільки не хоче, щоб його якось виділяли серед всіх гравців Ювентуса.

Ювентус завдяки Роналду вийшов на 3 місце за популярністю серед клубів – попереду лише Реал та Барселона

Нагадаємо, зірковий португалець став чемпіоном Італії у свій перший сезон після переходу з мадридського Реала.