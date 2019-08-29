Ювентус благодаря Роналду вышел на 3 место по популярности среди клубов – впереди только Реал и Барселона

Криштиану Роналду помогает Ювентусу не только на футбольном поле. Благодаря португальскому гению армия поклонников "Старой синьоры" значительно возросла.

Ювентус вышел на 3 место в мире по количеству подписчиков в Instagram среди футбольных клубов. За туринцами в популярной социальной сети наблюдают более 31-го миллиона пользователей.

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Чемпиона Италии, который обошел по популярности Манчестер Юнайтед, опережают только испанские гранды – правда, со значительным отрывом. У Барселоны 74,5 млн подписчиков, а у Реала – на миллион больше, чем у каталонцев.

Отметим, что одну из главных ролей в этом достижении Ювентуса сыграл Криштиану Роналду, ведь на момент его перехода в ряды "бьянконери" летом 2018 года армия поклонников туринцев в Instagram насчитывала лишь чуть более 8-ми млн человек.

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