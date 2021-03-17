Реал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ остаются в списке главных претендентов на португальца, информирует Tuttosport.

Зидан дал интригующий комментарий относительно возможного возвращения Роналду в Реал

Ювентус не будет требовать заоблачных денег за Роналду, однако есть другая проблема – зарплата. В Турине Роналду получает 31 млн евро в год, а умеренная система налогов в Италии не "раздувает" эту сумму до неприличных размеров. В Испании, Англии и Франции налоги более жесткие, поэтому клубы-претенденты не уверены в целесообразности платить столько 36-летнему ветерану. Трансфер стал бы значительно более реальным, если бы Роналду согласился уменьшить свои аппетиты.

Добавим, что действующий контракт Криша с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча, отличился 30 голами и 4 ассистами.

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