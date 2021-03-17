Реал, Манчестер Юнайтед і ПСЖ залишаються в списку головних претендентів на португальця, інформує Tuttosport.

Зідан дав інтригуючий коментар щодо можливого повернення Роналду в Реал

Ювентус не буде вимагати захмарних грошей за Роналду, однак є інша проблема – зарплатня. У Турині Роналду отримує 31 млн євро на рік, а помірна система податків в Італії не "роздуває" цю суму до непристойних розмірів. В Іспанії, Англії та Франції податки жорсткіші, тому клуби-претенденти не впевнені у доцільності платити стільки 36-річному ветерану. Трансфер став би значно реальнішим, якби Роналду погодився зменшити свої апетити.

Додамо, що чинний контракт Кріша з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні нападник провів 33 матчі, відзначився 30 голами та 4 асистами.

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