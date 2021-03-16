"Да, это возможно. Мы хорошо знаем Криштиану, его личность и достижения здесь. Впрочем, сейчас он игрок Ювентуса, это нужно уважать.

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Давайте просто посмотрим, что случится в будущем. Для меня было счастьем тренировать его в своей команде, это очень впечатляющий игрок. Однако сейчас он помогает Ювентусу", – цитирует Зидана Football Italia.

Напомним, Роналду выступал за Реал с 2009-го по 2018 годы, выиграв 4 Лиги чемпионов и 2 чемпионата Испании. Ювентус заплатил за португальца 117 млн евро.

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