Роналду одобрил трансфер Неймара в Ювентус – Барселона проигрывает туринцам борьбу за бразильца

Звездный бразилец имеет немало вариантов для продолжения карьеры.

Фаворитом гонки за нападающего ПСЖ стал Ювентус, информирует Mundo Deportivo.

Неймар на сборах в Китае тренируется отдельно от всех игроков ПСЖ

Важным фактором в переговорах может стать лидер чемпионов Италии Криштиану Роналду, которому Неймар не раз выражал свое уважение. Бомбардир туринцев также высоко оценивает таланты бразильца, поэтому поддерживает его приглашение в команду.

Есть несколько отдельных факторов, которые укрепляют отношения между звездами. У них общий технический спонсор, поэтому они часто пересекаются на рекламных мероприятиях. Кроме того, и Неймар и Роналду говорят на португальском языке, что значительно упрощает их комункацию. Также трансферу может помочь налоговая система Италии, которая значительно проще чем в Испании. Благодаря ей "Старая синьора" может сэкономить немалую сумму.

Впрочем, Ювентусу придется постараться, чтобы соглашение все же состоялась этим летом. ПСЖ наотрез отказался отпускать Неймара, поэтому Барселона прекратила активную борьбу за своего бывшего игрока. Каталонцы готовы вернуться к переговорам только в случае изменения позиции руководства чемпионов Франции.

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