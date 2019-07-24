Неймар на сборах в Китае тренируется отдельно от всех игроков ПСЖ

Бразильский нападающий не участвует в общекомандных упражнениях парижан.

Звездный форвард проводит подготовку к сезону отдельно от партнеров, информирует Mundo Deportivo.

ПСЖ отказался от Ракитича и Бейла – парижане хотят получить за Неймара только деньги

Официальная версия такого решения – Неймар продолжает восстановление после травмы голеностопа, которую он получил еще в начале лета. Также по индивидуальной программе тренируются защитники Преснель Кимпембе и Тома Менье.

"У нас есть другие игроки", – Гризманн поделился мнением относительно возможного прихода Неймара в Барселону

Напомним, в течение нескольких месяцев в прессе не утихают слухи о переходе Неймара в один из европейских грандов. Бразилец не раз намекал на желание вернуться в Барселону, но ПСЖ всеми возможными способами пытается удержать самого дорогого игрока мира в своем составе.