Роналду схвалив трансфер Неймара в Ювентус – Барселона програє туринцям боротьбу за бразильця

Зірковий бразилець має чимало варіантів для продовження кар'єри.

Фаворитом перегонів за нападника ПСЖ став Ювентус, інформує Mundo Deportivo.

Неймар на зборах в Китаї тренується окремо від усіх гравців ПСЖ

Важливим фактором у переговорах може стати лідер чемпіонів Італії Кріштіану Роналду, якому Неймар не раз висловлював свою повагу. Бомбардир туринців також високо оцінює таланти бразильця, тому підтримує його запрошення в команду.

Є кілька окремих чинників, які зміцнюють стосунки між зірками. У них спільний технічний спонсор, тому вони часто перетинаються на рекламних заходах. Крім того, і Неймар і Роналду розмовляють португальською мовою, що значно спрощує їхню комункацію. Також трансферу може посприяти податкова система Італії, яка значно простіша ніж в Іспанії. Завдяки їй "Стара синьйора" може зекономити чималу суму.

Втім, Ювентусу доведеться постаратися, щоб угода таки відбулася цього літа. ПСЖ навідріз відмовився відпускати Неймара, саме тому Барселона припинила активну боротьбу за свого колишнього гравця. Каталонці готові повернутися до переговорів лише у випадку зміни позиції керівництва чемпіонів Франції.

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