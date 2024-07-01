Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дважды исполнял штрафные удары в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении и оба раза не попал в створ ворот.

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Теперь Роналду имеет 58 попыток ударов со штрафной площадки на крупных турнирах, то есть ЧМ и Евро, сообщает Squawka_Live. За все это время 39-летний португалец смог забить лишь один гол со стандарта – в матче против Испании (3:3) на ЧМ-2018.

К слову, Евро-2024 – это 11 крупный турнир для Роналду. На чемпионатах Европы за Португалию он сыграл 28 матчей, забил 14 голов и отдал 10 ассистов. На Евро-2024 игрок пока отметился только ассистом.

Cristiano Ronaldo has attempted 58 shots from direct free-kicks at major tournaments...



He's scored one.#EURO2024 pic.twitter.com/3WZaURhH2N — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) July 1, 2024

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