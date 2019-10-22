Роналду объяснил, как изменился Ювентус под руководством Сарри

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду доволен изменениями на тренерском мостике туринцев.

"Мы изменились при Сарри. Теперь у меня больше свободы. Мы улучшаем свою игру. Еще есть что исправлять, но я счастлив.

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Период работы с Аллегри был замечательным, но с Сарри мы стали лучше. Мне всегда нравится, что я могу выбирать зону на поле, люблю свободу.

Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы быть успешными в чемпионате и попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это наша цель. Командные результаты очень важны", – цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.

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