Роналду объяснил, как изменился Ювентус под руководством Сарри

Лига чемпионов — 08:00 151
-
Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов
-
Лунин претендует на трофей Копа от France Football – украинец попал в звездную компаниюИспания — 21 окт 156
-
Битви на Олімпійському, Яремчук дає вогню, побиття лідерів у Європі та успіхи топів УПЛ: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 21 окт 4003
-
"Влияние Ярмоленко шокирует, камбэк года", – фанаты Вест Хэма в ярости из-за тренера, или Почему украинец обязан забитьАнглия — 21 окт 1418
-
Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига чемпионов — 21 окт 582