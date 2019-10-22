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Роналду пояснив, як змінився Ювентус під керівництвом Саррі

06:30 494 Читать на русском
Роналду пояснив, як змінився Ювентус під керівництвом Саррі
Кріштіану Роналду та Мауріціо Саррі / соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду задоволений змінами на тренерському містку туринців.

"Ми змінилися при Саррі. Тепер у мене більше свободи. Ми покращуємо свою гру. Ще є, що виправляти, але я щасливий.

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Період роботи з Аллегрі був чудовим, але з Саррі ми стали кращими. Мені завжди подобається, що я можу вибирати зону на полі, люблю свободу.

Нам потрібно докласти максимум зусиль, щоб бути успішними в чемпіонаті і спробувати виграти Лігу чемпіонів. Це наша мета. Командні результати дуже важливі", – цитує Роналду La Gazzetta dello Sport.

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