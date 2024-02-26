Криштиану Роналду постоянно подвергается насмешкам на протяжении своих выступлений в Саудовской Аравии.

Аль-Наср приехал в гости к Аль-Шабабу в рамках 21-го тура саудовской Про лиги.

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Роналду открыл счет с пенальти, а потом началась перестрелка. Героем Аль-Насра стал Талиска, который дублем вырвал для команды победу 3:2.

После финального свистка фанаты Аль-Шабаба начали провоцировать Роналду скандированием "Месси, Месси!". Сначала Криш показал, что не слышит их, а потом замахал рукой возле гениталий. Можно лишь догадываться о сакральном смысле этого жеста 39-летнего португальца.

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