В матче 3-го тура МЛС Интер Майами камня на камне не оставил от Орландо Сити (5:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

МЛС, 3-й тур

Интер Майами – Орландо Сити – 5:0

Голы: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Месси, 57, 62

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Продолжает свое победное шествие в чемпионате МЛС Интер Майами. Очередной жертвой "цапель" стал Орландо Сити, которому хозяева накидали 5 мячей. По дублю в свой актив записали Лионель Месси и Луис Суарес. Уругваец имел шанс оформить хет-трик, однако его третий гол арбитр отменил из-за офсайда. Но экс-звезда Ливерпуля и Барселоны не расстроился и добил свою коллекцию результативных действий двумя ассистами.

Украинский защитник Сергей Кривцов неожиданно остался в запасе и вышел на поле лишь на 78-й минуте, когда игра была сделана. За 12 минут наш земляк успел сделать 10 прикосновений к мячу, заработать один фол, выиграть свою верховую дуэль, отдать длинную передачу адресату, а точность его пасов составила 100%.

Интер Майами продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков.

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