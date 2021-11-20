"Есть разговоры о том, что Роналду станет следующим тренером Манчестер Юнайтед. Когда я смотрю на него, действительно вижу в нем лидера. Но если рядом с ним не будет Алекса Фергюсона, я не вижу, чтобы он руководил Манчестер Юнайтед в ближайшее время.

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Мы знаем, что он очень требователен, каким и должен быть тренер, и ему тоже нравится все контролировать. Но чтобы руководить таким большим клубом, как МЮ, вам нужен соответствующий опыт, и именно поэтому я не верю в историю о том, что он заменит Сульшера", – цитирует Раша Liverpool Echo.

Напомним, действующий контракт 36-летнего Роналду с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года.

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