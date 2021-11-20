"Є розмови про те, що Роналду стане наступним тренером Манчестер Юнайтед. Коли я дивлюся на нього, то справді бачу в ньому лідера. Але якщо поруч із ним не буде Алекса Фергюсона, я не бачу, щоб він керував Манчестер Юнайтед найближчим часом.

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Ми знаємо, що він дуже вимогливий, яким і повинен бути тренер, і йому також подобається все контролювати. Але щоб керувати таким великим клубом, як МЮ, вам потрібен належний досвід, і саме тому я не вірю в історію про те, що він замінить Сульшера", – цитує Раша Liverpool Echo.

Нагадаємо, чинний контракт 36-річного Роналду з "червоними дияволами" розрахований до літа 2023-го.

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