Следующим летом потенциальными претендентами на португальца могут стать 5 клубов, предполагает The Sun.

"Идеальный момент, чтобы подписать Роналду в Барселону": Лапорте посоветовали воспользоваться кризисом Манчестер Юнайтед

Первый – Манчестер Сити, который претендовал на Роналду еще в предыдущее трансферное окно и своими результатами таки может соблазнить звезду. Второй – хорошо знакомый Реал. Третий – ПСЖ, который бросается на все "блестящее" и мог бы сформировать космический дуэт Криша с Месси. Остальные варианты выглядят менее амбициозными и больше смахивают на финальный аккорд легенды. Речь идет о родном Спортинге и Интере Майами, которым руководит Дэвид Бекхэм.

Напомним, контракт Роналду с Манчестером Юнайтед рассчитан до лета 2023-го. В текущем сезоне 36-летний форвард провел 13 матчей, в которых отличился 9 голами и одним ассистом.

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