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Роналду не попал в заявку Ювентуса на матч Серии А – другой лидер туринцев вернулся после серьезной травмы

15 февраля 23:55 57 Читати українською
Роналду не попал в заявку Ювентуса на матч Серии А – другой лидер туринцев вернулся после серьезной травмы
Криштиану Роналду / Reuters

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри определился со списком игроков, которые смогут выйти на поле в матче 24 тура Серии А против Брешии.

 

Полную заявку команды опубликовал официальный твиттер туринцев.

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Криштиану Роналду получил отдых, поэтому сделает паузу в своих бомбардирских подвигах 2020 года. Для Ювентуса есть одна замечательная новость. Капитан команды Джорджо Кьеллини полностью залечил свое колено и впервые попал в заявку. Опытный центрбек травмировался еще 5 с половиной месяцев назад в поединке против Пармы.

Напомним, уже 26 февраля Ювентус начнет свой путь в плей-офф Лиги чемпионов гостевым поединком против Лиона.

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Теги
Италия Ювентус - Брешия Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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