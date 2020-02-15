Роналду не попал в заявку Ювентуса на матч Серии А – другой лидер туринцев вернулся после серьезной травмы

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри определился со списком игроков, которые смогут выйти на поле в матче 24 тура Серии А против Брешии.

Полную заявку команды опубликовал официальный твиттер туринцев.

Ювентус готовит возвращение Погба – в соглашение могут включить сразу двух звезд

Криштиану Роналду получил отдых, поэтому сделает паузу в своих бомбардирских подвигах 2020 года. Для Ювентуса есть одна замечательная новость. Капитан команды Джорджо Кьеллини полностью залечил свое колено и впервые попал в заявку. Опытный центрбек травмировался еще 5 с половиной месяцев назад в поединке против Пармы.

Напомним, уже 26 февраля Ювентус начнет свой путь в плей-офф Лиги чемпионов гостевым поединком против Лиона.

Дженоа разгромила Болонью на выезде: 24 тур Серии А, суббота