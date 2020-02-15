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Ювентус готовит возвращение Погба – в соглашение могут включить сразу двух звезд

15:06 135 Читати українською
Ювентус готовит возвращение Погба – в соглашение могут включить сразу двух звезд
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может снова стать игроком Ювентуса – туринцы готовят серьезное предложение.

Погба может присоединиться к Ювентуса летом, а в обратном направлении отправятся Адриен Рабьо или Аарон Рэмзи, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что к "красным дьяволам" переберется только один из игроков Ювентуса в дополнение к финансовой компенсации за трансфер. Ранее агент Погба Мино Райола озвучил желание француза вернуться в "Старую синьору".

К слову, Рэмзи и Рабьо присоединились в Ювентусу летом прошлого года. С тех пор валлиец сыграл в 20 матчах Ювентуса во всех турнирах, француз – в 21, но так и не стали игроками основы.

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