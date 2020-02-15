Ювентус готовит возвращение Погба – в соглашение могут включить сразу двух звезд

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может снова стать игроком Ювентуса – туринцы готовят серьезное предложение.

Погба может присоединиться к Ювентуса летом, а в обратном направлении отправятся Адриен Рабьо или Аарон Рэмзи, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Рэмзи хочет покинуть Ювентус – игрок разочарован количеством игрового времени

Отмечается, что к "красным дьяволам" переберется только один из игроков Ювентуса в дополнение к финансовой компенсации за трансфер. Ранее агент Погба Мино Райола озвучил желание француза вернуться в "Старую синьору".

К слову, Рэмзи и Рабьо присоединились в Ювентусу летом прошлого года. С тех пор валлиец сыграл в 20 матчах Ювентуса во всех турнирах, француз – в 21, но так и не стали игроками основы.

Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев