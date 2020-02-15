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Роналду не потрапив до заявки Ювентуса на матч Серії А – інший лідер туринців повернувся після серйозної травми

15 лютого 23:53 1527 Читать на русском
Роналду не потрапив до заявки Ювентуса на матч Серії А – інший лідер туринців повернувся після серйозної травми
Кріштіану Роналду / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі визначився зі списком гравців, які зможуть вийти на поле в матчі 24 туру Серії А проти Брешії.

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флоріан Айє 37’
37’ Флоріан Айє
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

Повну заявку команди опублікував офіційний твіттер туринців.

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Кріштіану Роналду отримав відпочинок, тому зробить паузу в своїх бомбардирських подвигах 2020 року. Для Ювентуса є одна чудова новина. Капітан команди Джорджо К'єлліні повністю залікував своє коліно і вперше потрапив до заявки. Досвідчений центрбек травмувався ще 5 з половиною місяців тому в поєдинку проти Парми.

Нагадаємо, вже 26 лютого Ювентус розпочне свій шлях у плей-офф Ліги чемпіонів гостьовим поєдинком проти Ліона.

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Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Брешія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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