Дженоа разгромила Болонью на выезде: 24 тур Серии А, суббота

Болонья разгромно уступила Дженоа дома. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 24 тур

Болонья принимала дома Дженоа, который находится в зоне вылета. В первом тайме "грифоны" сумели обеспечить себе комфортное преимущество во встрече. На 28-й минуте Андреа Масьелло эффектно пробил на дальнюю штангу, где вовремя оказался Адама Сумаоро. Закрепить преимущество сумел Антонио Санабрия на 44-й минуте, который исполнил замечательный индивидуальный проход и молниеносно пробил в левый нижний угол – гол в раздевалку.

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Во второй половине встречи игроки Дженоа перешли к обороне. "Росаблу" пытались атаковать, но наталкивались на блестящую игру защитников. Уже в дополнительное время после откровенного фола в штрафной, Кришито реализовал пенальти – 0:3. Напомним, что Дженоа с 22-я очками занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, а Болонья 7-ю, с 33-я пунктами.

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