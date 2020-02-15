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Дженоа разгромила Болонью на выезде: 24 тур Серии А, суббота

21:21 12 Читати українською
Дженоа разгромила Болонью на выезде: 24 тур Серии А, суббота
Болонья – Дженоа – 0:3 / Фото из открытых источников

Болонья разгромно уступила Дженоа дома. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

34’ Джерди Схаутен
89’ Стефано Денсвил
 
Адама Сумаоро 28’
Антонио Санабрия 44’
Доменико Кришито 89’
28’ Адама Сумаоро
34’ Джерди Схаутен
44’ Антонио Санабрия
89’ Доменико Кришито
89’ Стефано Денсвил

Чемпионат Италии, 24 тур

Болонья принимала дома Дженоа, который находится в зоне вылета. В первом тайме "грифоны" сумели обеспечить себе комфортное преимущество во встрече. На 28-й минуте Андреа Масьелло эффектно пробил на дальнюю штангу, где вовремя оказался Адама Сумаоро. Закрепить преимущество сумел Антонио Санабрия на 44-й минуте, который исполнил замечательный индивидуальный проход и молниеносно пробил в левый нижний угол – гол в раздевалку.

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Во второй половине встречи игроки Дженоа перешли к обороне. "Росаблу" пытались атаковать, но наталкивались на блестящую игру защитников. Уже в дополнительное время после откровенного фола в штрафной, Кришито реализовал пенальти – 0:3. Напомним, что Дженоа с 22-я очками занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, а Болонья 7-ю, с 33-я пунктами.

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Италия Болонья - Дженоа
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