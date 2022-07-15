Накануне стало известно, что клуб из Ближнего Востока предлагает Роналду невероятный контракт с зарплатой 125 млн евро за сезон. Представитель Саудовской Аравии решил развеять все сомнения.

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"Нет никакой правды в новостях, которые связывают наш клуб с Криштиану Роналду. Этот игрок не входит в наши планы", – заявил Аль-Кавкаб в Twitter.

В свою очередь AS со ссылкой на ESPN сообщает, что Роналду тоже не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию. На 37-летнего португальца претендуют Бавария и Атлетико. Ряд СМИ утверждали, что в Мюнхене отказались от Криштиану, но на самом деле он все еще является одним из вариантов на случай ухода Роберта Левандовски.

Сам Роналду якобы не прочь перейти именно в Баварию. Португальца очень мотивирует стать первым футболистом, выигравшим чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии. При этом мюнхенцы играют в Лиге чемпионов, что также является важным фактором для нападающего.

Напомним, португалец не поехал в турне с Манчестер Юнайтед, мотивировав это семейными обстоятельствами. Будущее Криштиану Роналду остается неизвестным, хотя у него еще год контракта с "красными дьяволами".

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