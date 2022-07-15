Роналду не хочуть навіть у Саудівській Аравії – на опальну зірку МЮ залишилося два претенденти
Аль-Кавкаб (передостання команда елітного дивізіону Саудівської Аравії) публічно відхрестився від чуток про можливе підписання нападника Манчестер Юнайтед.
Напередодні стало відомо, що клуб із Близького Сходу пропонує Роналду неймовірний контракт із зарплатою 125 млн євро за сезон. Представник Саудівської Аравії вирішив розвіяти всі сумніви.
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"Немає жодної правди в новинах, які пов'язують наш клуб із Кріштіану Роналду. Цей гравець не входить у наші плани", – заявив Аль-Кавкаб у Twitter.
Натомість AS з посиланням на ESPN повідомляє, що Роналду теж не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії. На 37-річного португальця претендують Баварія і Атлетіко. Низка ЗМІ стверджували, що в Мюнхені відмовилися від Кріштіану, але насправді він все ще є одним із варіантів на випадок відходу Роберта Лєвандовскі.
Сам Роналду начебто не проти перейти саме в Баварію. Португальця дуже мотивує стати першим футболістом, який виграв чемпіонати Англії, Іспанії, Італії та Німеччини. При цьому мюнхенці грають у Лізі чемпіонів, що є важливим фактором для нападника.
Нагалаємо, португалець не поїхав у турне з Манчестер Юнайтед, мотивувавши це сімейними обставинами. Майбутнє Кріштіану Роналду залишається невідомим, хоча в нього ще є рік контракту з "червоними дияволами".
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