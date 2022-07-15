Напередодні стало відомо, що клуб із Близького Сходу пропонує Роналду неймовірний контракт із зарплатою 125 млн євро за сезон. Представник Саудівської Аравії вирішив розвіяти всі сумніви.

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"Немає жодної правди в новинах, які пов'язують наш клуб із Кріштіану Роналду. Цей гравець не входить у наші плани", – заявив Аль-Кавкаб у Twitter.

Натомість AS з посиланням на ESPN повідомляє, що Роналду теж не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії. На 37-річного португальця претендують Баварія і Атлетіко. Низка ЗМІ стверджували, що в Мюнхені відмовилися від Кріштіану, але насправді він все ще є одним із варіантів на випадок відходу Роберта Лєвандовскі.

Сам Роналду начебто не проти перейти саме в Баварію. Португальця дуже мотивує стати першим футболістом, який виграв чемпіонати Англії, Іспанії, Італії та Німеччини. При цьому мюнхенці грають у Лізі чемпіонів, що є важливим фактором для нападника.

Нагалаємо, португалець не поїхав у турне з Манчестер Юнайтед, мотивувавши це сімейними обставинами. Майбутнє Кріштіану Роналду залишається невідомим, хоча в нього ще є рік контракту з "червоними дияволами".

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