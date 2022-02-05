Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел с Кубка Англии – промах Роналду с пенальти перечеркнул великолепный матч Санчо
Манчестер Юнайтед неожиданно вылетел от Мидлсбро в матче 1/16 Кубка Англии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Кубок Англии 2021/22, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 1:1 (серия пенальти – 7:8)
Голі: Санчо, 25 – Крукс, 64
Нереализованный пенальти: Роналду, 20 (Манчестер Юнайтед)
Уже на старте встречи манкунианцы могли выйти вперед, но удар Санчо приняла перекладина. Подопечные Рангника достаточно активно действовали и получили классный шанс выйти вперед на 20 минуте – защитник сбил Погба в штрафной. Впрочем, Роналду непривычно для себя не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.
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Но нули на табло оставались недолго. Санчо продолжал активно играть, не только пробивая, но и подыгрывая партнерам, и заслужил на свой гол. Джейдон получил мяч в штрафной от Бруну и с левой пробил в дальний угол. Позже Фернандеш ассистировал Рашфорду, но Маркус находился в офсайде.
Роналду же чувствовал себя не в своей тарелке и мог травмировать голкипера соперников – Криш пошел до конца на передачу Рашфорда, которую перехватил вратарь, и ногой задел соперника. К счастью, обошлось небольшим конфликтом.
Во втором тайме Рашфорд и Роналду упустили по моменту, после чего активизировался Мидлсбро. Хендерсон спас после удара Крукса, но через несколько минут был бессилен – Мэтт буквально занес мяч в ворота. Отметим, что в эпизоде перед голом мяч попал в руку Вотермору.
До финального свистка команды не выявили более сильного, поэтому игра перешла в овертаймы. В первом из них команды почти не создали моментов, поэтому можно отметить травму Санчо, которая не позволила ему продолжить игру. А вот после перерыва и Манчестер Юнайтед, и Мидлсбро могли забить. Бруну замыкал подачу Далота с фланга – мяч пролетел над поперечиной (голкипер мог задеть сферу рукой).
Мидлсбро мог забить усилиями Коннолли, но его удар в касание остановил Хендерсон. МЮ закрыл соперника на чужой половине поля, однако финальное нашествие результата не принесло – игра перешла в серию пенальти. Победу в итоге праздновал Мидлсбро – единственный промах допустил юный Эланга.
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