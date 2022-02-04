Недавняя травма заставляет португальца более тщательно относиться к своему обновлению после матчей. Роналду уже показал свой необычный способ в Instagram.

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Криштиану уже не в первый раз пользуется криогенными технологиями – в этих помещениях температура значительно ниже нуля. Такой метод помог ему сыграть в двух последних поединках за Манчестер Юнайтед – Роналду отыграл 71 минуту в игре с Брентфордом (19 января) и Вест Хэмом (22 января), хотя еще 15-го числа пропустил встречу с Астон Виллой.

К слову, Криштиану в текущем сезоне за Манчестер Юнайтед имеет приличные показатели – в 23 матчах португалец забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

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