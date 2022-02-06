Реал чомусь забув про 37-й день народження своєї екс-зірки Кріштіану Роналду.

Мадридці виявилися єдиним клубом нападника, який не підготував жодного публічного привітання.

Роналду розкрив секрет відновлення від пошкоджень – португалець використовує нестандартні методи

Спортінг, Ювентус і Манчестер Юнайтед ще зранку зробили відповідні публікації. Натомість соцмережі Реала упродовж 5 лютого були наповнені різною рутиною, а про свято Роналду так ніхто і не згадав.

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Нагадаємо, саме "вершковим" португалець віддав найбільшу частину своєї кар'єри. Нападник виступав на Бернабеу упродовж 9 років, вигравши 2 чемпіонати Іспанії, 2 Кубка Іспанії та 4 Ліги чемпіонів.

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