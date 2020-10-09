"Если честно, играть с Криштиану Роналду – это большая честь. Я помню, как мы впервые встретились. Я шел по вестибюлю и думал: "С ума сойти! Успокойся, успокойся".

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Это очень искренний парень, очень прямой. Он хочет побеждать, у него замечательный характер, а еще он шутник. Называет меня техасским парнем.

Игрок с таким количеством достижений мог бы быть снобом и задирать нос, но он очень открытый и тепло относится ко всем. Роналду пытается привлекать к игре всех, независимо от того, сколько лет игроку", – цитирует Маккени Football Italia.

Напомним, Ювентус арендовал у Шальке 22-летнего американца в сезон.

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