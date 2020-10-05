Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рискует снова оказаться в эпицентре следствия о возможных насильственных действий в отношении американки Кэтрин Майорги.

5-кратный обладатель "Золотого мяча" может попасть на скамью подсудимых, сообщает Corriere dello Sport.

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Адвокаты Майорги требуют новой экспертизы для своей клиентки, чтобы доказать правовую ничтожность сделки о снятии обвинений против Роналду за 300 тысяч евро. Этот документ был подписан в 2010 году и позволил португальцу избежать суда по делу о возможном изнасиловании бывшей модели.

Теперь, однако, ее адвокаты настаивают, что психическое состояние Майорги не позволяло ей оценить риски от подписания соглашения. Если Фемида примет сторону женщины в этом вопросе, то Роналду может предстать перед американским правосудием.

Отметим, что темная история между звездой и американкой произошла в Лас-Вегасе в 2009-м. Криштиану Роналду всегда настаивал, что интим с Майоргой был по согласию.

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