"Якщо чесно, грати з Кріштіану Роналду – це велика честь. Я пам'ятаю, як ми вперше зустрілися. Я йшов по вестибюлю і думав: "З глузду з'їхати! Заспокойся, заспокойся".

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Це дуже щирий хлопець, дуже прямий. Він хоче перемагати, у нього чудовий характер, а ще він жартівник. Називає мене техаським хлопцем.

Гравець з такою кількістю досягнень міг би бути снобом і задирати ніс, але він дуже відкритий і тепло ставиться до всіх. Роналду намагається залучати до гри всіх, незалежно від того, скільки років гравцю", – цитує Маккені Football Italia.

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