toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19 ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ

Роналду назвал самую сильную лигу мира

19:08 133 Читати українською
Роналду назвал самую сильную лигу мира
Криштиану Роналду / Фото Marca

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сравнил уровень европейских лиг, в которых ему приходилось поиграть.

"Я считаю, что Серия А – самая сложная лига в мире для атакующего футболиста. Я и не ожидал, что итальянский чемпионат настолько сильный.

Роналду оценил шансы Ювентуса пройти Атлетико в Лиге чемпионов

Как по мне, забить в Серии А сложнее, чем в Примере, где все играют более открыто. В Испании команды больше рискуют, в то время как в Италии думают об обороне. Я также играл и в АПЛ, но считаю, что в Италии забивать сложнее", – цитирует Криштиану DAZN.

Напомним, Криштиану перешел из Реала в туринский клуб летом 2018-го.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 26 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Англия Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
58
мин
Манчестер Сити
22:00
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук