Роналду назвал самую сильную лигу мира

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сравнил уровень европейских лиг, в которых ему приходилось поиграть.

"Я считаю, что Серия А – самая сложная лига в мире для атакующего футболиста. Я и не ожидал, что итальянский чемпионат настолько сильный.

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Как по мне, забить в Серии А сложнее, чем в Примере, где все играют более открыто. В Испании команды больше рискуют, в то время как в Италии думают об обороне. Я также играл и в АПЛ, но считаю, что в Италии забивать сложнее", – цитирует Криштиану DAZN.

Напомним, Криштиану перешел из Реала в туринский клуб летом 2018-го.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 26 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

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