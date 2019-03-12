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Роналду назвав найсильнішу лігу світу

19:06 1086 Читать на русском
Роналду назвав найсильнішу лігу світу
Кріштіану Роналду / Фото Marca

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду порівняв рівень європейських ліг, в яких йому доводилось пограти.

"Я вважаю, що Серія А – найскладніша ліга в світі для атакувального футболіста. Я і не очікував, що італійський чемпіонат настільки сильний.

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Як на мене, забити в Серії А набагато складніше, ніж в Прімері, де всі грають більш відкрито. В Іспанії команди більше ризикують, в той час як в Італії думають про оборону. Я також грав і в АПЛ, але вважаю, що в Італії забивати найскладніше", – цитує Кріштіану DAZN.

Нагадаємо, Кріштіану перейшов з Реала в туринський клуб влітку 2018-го.

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В поточному сезоні Серії А Роналду провів 26 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Англія Італія
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