Роналду назвав найсильнішу лігу світу

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду порівняв рівень європейських ліг, в яких йому доводилось пограти.

"Я вважаю, що Серія А – найскладніша ліга в світі для атакувального футболіста. Я і не очікував, що італійський чемпіонат настільки сильний.

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Як на мене, забити в Серії А набагато складніше, ніж в Прімері, де всі грають більш відкрито. В Іспанії команди більше ризикують, в той час як в Італії думають про оборону. Я також грав і в АПЛ, але вважаю, що в Італії забивати найскладніше", – цитує Кріштіану DAZN.

Нагадаємо, Кріштіану перейшов з Реала в туринський клуб влітку 2018-го.

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В поточному сезоні Серії А Роналду провів 26 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.