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Роналду оценил шансы Ювентуса пройти Атлетико в Лиге чемпионов

07:30 60 Читати українською
Роналду оценил шансы Ювентуса пройти Атлетико в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / Фото Reuters

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ против Атлетико.

 

"В Атлетико сильная команда. Все это знают, что они хорошо защищаются, не рискуют и играют на контратаках, но мы готовы к этому. Мы хотим сделать все, чтобы победить и пройти в следующий раунд. Никто не ожидал, что в первом матче мы проигрываем, но во втором матче все может случиться.

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У нас замечательный сезон. Сейчас перед нами два турнира: Серия А и Лига чемпионов. Мне нравится играть в Италии. Здесь, как в Испании и в Англии мне приятно забивать голы и помогать своей команде побеждать. Я счастлив", – цитирует Роналду издание AS.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ Атлетико – Ювентус завершился победой мадридцев (2:0). Ответный матч между этими соперниками состоится 12 марта, начало в 22:00.

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Теги
Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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