Бекхэм подтвердил, что контактировал с Месси и Роналду относительно их перехода в Интер Майами

Владелец клуба МЛС Интер Майами Дэвид Бекхэм подтвердил, что намерен объединить в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе.

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Интер Майами неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении", – цитирует Бекхэма Mundo Deportivo.

Отметим, что в понедельник, 2 марта, Интер Майами сыграет свой первый официальный матч в истории – команда Бехкема померится силами с Лос-Анджелесом.

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