Лион сенсационно обыграл Ювентус – черный день Роналду и Дибалы

Французский Лион неожиданно обыграл Ювентус на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

На правах фаворита активнее поединок на Люмьеер начала "Старая синьора". Уже на 5-й минуте счет мог открывать Роналду. Португалец на углу штрафной накрутил защитника и попытался закинуть за воротник Лопешу, но немного не попал в створ ворот. А еще минуту спустя туринцы выбежали в перспективную контратаку 3 в 2, но сами же ее свели на нет.

Лион – Ювентус – видео гола

Лион попытался ответить ударом с подступов к штрафной зоне, но этот выстрел самоотверженно заблокировали защитники. Но постепенно всплеск активности сошел на нет. К середине первого тайма игра успокоилась и перешла в фазу борьбы в центре поля.

Разбудил "ткачей" и соперников Экамби, когда классно подрезал головой после навеса с углового – перекладина! Этот эпизод, очевидно, стал сигналом для хозяев, что против Юве можно играть на равных. И вот уже Марсал решился на дальний удар, но его выпад оказался очень неточным. Турин ответил выстрелом Алекса Сандро метров с 30-ти – выше ворот.

А на 31-й минуте Лион открыл счет. Это Ауар в быстрой атаке левым флангом накрутил защитника и навесил в район вратарской, а Люка Тусар левой пробил в противоход Щенсны – 1:0!

Пропущенный мяч отправил подопечных Сарри в легкий нокдаун. А лионцы провели серию атак, в ходе которых вполне могли удвоить свое преимущество. В частности, Дембеле на скорости обыграл Бонуччи и бил с полукруга штрафной, но мяч свалился в сторону от ворот. А Экамби, ворвавшись в штрафную, уже не чувствовал сопротивления обороны, однако пробил значительно выше ворот.

В последние минуты тайма команды обменялись полумоментами. Сначала Роналду с перспективного штрафного пробил в стенку, а затем Бруно Гимараес, которого когда-то хотел Шахтер, не создал проблем Щенсны дальним ударом.

На старте второй половины игры Ювентус решительно закрыл Лион на его половине поля. Однако, ожидаемого "Саррибола" зрители не увидели. Зато туринцы сбились на банальные навесы с флангов или угловых, которые прогнозируемо завершались победой высоких защитников "ткачей".

Поволноваться в эти минуты болельщики хозяев могли разве что во время очередного штрафного в исполнении Роналду. Однако, португалец после уверенного разгона снова попал в стенку.

По-настоящему опасный момент "Старая синьора" организовала аж на 69-й минуте. Сандро прострелил с левого фланга, а Дибала пробил в одно касание, но акцентированного удара от аргентинца не дождались. Его неудачный запев через 5 минут подхватил Данило, когда пробил на трибуны с 25-ти метров.

Еще одну возможность Дибала упустил на 80-й минуте. "Десятка" туринцев оказался первым на подборе после навеса от углового флажка, но пробил очень мощно и очень неточно одновременно. Поняв, что с реализацией в этот вечер у него не сложилось, Дибала взял на себя роль плеймейкера. Именно после его паса мог забивать Игуаин, но неудачно подработал мяч и пробил мимо ворот.

А финальные минуты получились немного скандальными. Юве дважды претендовал на пробитие одиннадцатиметрового, однако арбитр, несмотря на формальные признаки фолов на Роналду и Дибале, решил даже не смотреть повторы. А ярость Сарри в ответ на это лишь стала лишним свидетельством отчаяния "зебр", которые так и не смогли пробить Лопеша.

Итак, неожиданная минимальная победа Лиона в итоге, что делает ответный матч на Апеннинах невероятно интригующим.

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