Манчестер Юнайтед пытался убедить 37-летнего форварда остаться, но старт сезона показал, что это было бесперспективное решение. Криштиану даже не пытается адаптироваться к системе игры Эрика Тен Хага.

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Очевидным итогом должен стать трансфер. Проблемой долгое время оставался поиск нового клуба – многие европейские гранды отказались от возможности подписать Роналду. В конце концов Жорже Мендешу удалось найти решение.

По информации CaughtOffside, агент нападающего несколько последних недель работал над переходом в Спортинг. Источник утверждает, что возвращение Роналду в Лиссабон согласовано на 99%. Клуб планирует в ближайшее время приступить к подготовке к презентации футболиста.

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Напомним, что Криштиану – воспитанник Спортинга. Именно из этого клуба Алекс Фергюсон перевез португальца на Олд Траффорд.