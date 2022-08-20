Лучшим в этом рейтинге является Криштиану Роналду, который из общих 1124 поединков выиграл 745.

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На второй строчке расположился его экс-партнер по Реалу Икер Касильяс (689 побед в 1049 матчах), а третий – Лионель Месси (670 побед в 970 матчах). В топ-5 оказались экс-партнеры Лео по Барселоне – Дани Алвес и Хави (656 и 651 триумф соответственно).

В десятку лучших попали еще три испанца – Серхио Рамос, Андрес Иньеста и Рауль Гонсалес, а также Райан Гиггз и Джанлуиджи Буффон. Интересно, что самый высокий процент побед у Серхио Бускетса (69,8% побед со всех матчей в карьере).

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