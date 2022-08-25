Манчестер Юнайтед намагався переконати 37-річного форварда залишитися, але старт сезону продемонстрував, що це було безперспективне рішення. Кріштіану навіть не намагається адаптуватися до системи гри Еріка Тен Хага.

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Очевидним підсумком повинен стати трансфер. Проблемою тривалий час залишався пошук нового клубу – чимало європейських грандів відмовилися від можливості підписати Роналду. Зрештою, Жорже Мендешу вдалося знайти рішення.

За інформацією CaughtOffside, агент нападника кілька останніх тижнів працював над переходом у Спортінг. Джерело стверджує, що повернення Роналду в Лісабон узгоджене на 99%. Клуб планує найближчим часом розпочати підготовку до презентації футболіста.

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Нагадаємо, що Кріштіану – вихованець Спортінга. Саме з цього клубу Алекс Фергюсон перевіз португальця на Олд Траффорд.