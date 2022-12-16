Атакующее звено будет приоритетным для лондонцев во время зимнего трансферного окна, утверждает Calciomercato. Челси с 17 голами является самым бедным нападением топ-10 АПЛ, а вылет Армандо Брои до конца сезона лишь прибавил головной боли Грэму Поттеру.

Мудрик летом мог заменить 100-миллионную звезду Милана – инсайдер раскрыл нынешнего фаворита и аппетиты Шахтера

Главной целью "синих" является Рафаэль Леау, однако Милан вряд ли захочет отпускать своего вингера зимой. За португальца придется отдать не менее 80 млн евро. Челси подготовил широкий список альтернатив с разными функциями. Среди классических центрфорвардов – Душан Влахович (Ювентус) и Тамми Абрахам (Рома), которого в свое время не оценили по достоинству на Стэмфорд Бридж.

Молодые, динамичные игроки – Жоау Фелиш (Атлетико) и Михаил Мудрик (Шахтер). У первого сложные отношения с Диего Симеоне, а второй грезит переездом в АПЛ, правда, фаворитом на украинца считается Арсенал. Челси окончательно не отверг и кандидатуру Криштиану Роналду, однако это уже "совсем крайний" вариант.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі