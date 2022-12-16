Роналду, Мудрик, Леау та ще 3 прізвища – Челсі підготував широкий список кандидатів для підсилення атаки
Челсі планує вийти на ринок для вирішення проблеми низької результативності.
Атакувальна ланка буде пріоритетною для лондонців під час зимового трансферного вікна, стверджує Calciomercato. Челсі зі 17 голами є найбіднішим нападом топ-10 АПЛ, а виліт Армандо Брої до кінця сезону лише додав головного болю Грему Поттеру.
Мудрик влітку міг замінити 100-мільйонну зірку Мілана – інсайдер розкрив нинішнього фаворита і апетити Шахтаря
Головною ціллю "синіх" є Рафаель Леау, однак Мілан навряд захоче відпускати свого вінгера взимку. За португальця доведеться віддати щонайменше 80 млн євро. Челсі підготував широкий список альтернатив з різними функціями. Серед класичних центрфорвардів – Душан Влаховіч (Ювентус) та Таммі Абрахам (Рома), якого свого часу гідно не оцінили на Стемфорд Брідж.
Молоді, динамічні гравці – Жоау Феліш (Атлетіко) та Михайло Мудрик (Шахтар). У першого складні стосунки з Дієго Сімеоне, а другий марить переїздом в АПЛ, щоправда, фаворитом на українця вважається Арсенал. Челсі остаточно не відкинув і кандидатуру Кріштіану Роналду, однак це вже "зовсім крайній" варіант.
Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі