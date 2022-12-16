Атакувальна ланка буде пріоритетною для лондонців під час зимового трансферного вікна, стверджує Calciomercato. Челсі зі 17 голами є найбіднішим нападом топ-10 АПЛ, а виліт Армандо Брої до кінця сезону лише додав головного болю Грему Поттеру.

Мудрик влітку міг замінити 100-мільйонну зірку Мілана – інсайдер розкрив нинішнього фаворита і апетити Шахтаря

Головною ціллю "синіх" є Рафаель Леау, однак Мілан навряд захоче відпускати свого вінгера взимку. За португальця доведеться віддати щонайменше 80 млн євро. Челсі підготував широкий список альтернатив з різними функціями. Серед класичних центрфорвардів – Душан Влаховіч (Ювентус) та Таммі Абрахам (Рома), якого свого часу гідно не оцінили на Стемфорд Брідж.

Молоді, динамічні гравці – Жоау Феліш (Атлетіко) та Михайло Мудрик (Шахтар). У першого складні стосунки з Дієго Сімеоне, а другий марить переїздом в АПЛ, щоправда, фаворитом на українця вважається Арсенал. Челсі остаточно не відкинув і кандидатуру Кріштіану Роналду, однак це вже "зовсім крайній" варіант.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі