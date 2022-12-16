Авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился собственной информацией о 21-летнем украинце.

Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику – "канониры" еще нацелились на звезду Ювентуса

"Мудрик действительно хороший игрок. Милан хотел его летом в случае ухода Рафаэля Леау, но Михаил был слишком дорог для Милана. Сейчас Арсенал пытается подписать его, потому что знает, что имеет дело с очень талантливым игроком. Но получится ли что-нибудь в январе... Не знаю.

Несомненно, Арсенал находится в самом лучшем положении для подписания Мудрика. Но Шахтер – сложный партнер для переговоров. Дончане за него просят, наверное, около 35 миллионов евро", – резюмировал Ди Марцио в интервью SoccerNews.nl.

Напомним, в сезоне 2022/23 вингер Шахтера провел 18 поединков, успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі