Ювентус рассматривает различные варианты по подписанию хавбека Манчетсер Юнайтед Поля Погба. По информации The Independent, туринцы могут обменять его на свою звезду Криштиану Роналду.

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Этот вариант не является приоритетным для действующего чемпиона Италии, но француз является главной целью для команды Пирло. Трансферу может помочь также желание руководства манкунианцев снова увидеть Криштиану в футболке МЮ.

Напомним, Роналду защищал цвета Юнайтед в 2003-2009 годах. Погба также выступал за Юве (2012-2016 гг.).

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