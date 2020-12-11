Ювентус розглядає різні варіанти щодо підписання хавбека Манчетсер Юнайтед Поля Погба. За інформацією The Independent, туринці можуть обміняти його на свою зірку Кріштіану Роналду.

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Цей варіант не є пріоритетним для чинного чемпіона Італії, але француз є головною ціллю для команди Пірло. Трансферу може посприяти також бажання керівництва манкуніанців знову побачити Кріштіану у футболці МЮ.

Нагадаємо, Роналду захищав кольори Юнайтед у 2003-2009 роках. Погба також виступав за Юве (2012-2016 рр.).

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