Эльма Авейру в восторге от своего звездного брата и поздравила Криштиану с дублем в ворота Барселоны (3:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3

Сестра 35-летнего португальца опубликовала в Instagram рисунок, на котором изображен Криштиану во время празднования гола, а перед ним на коленях расположился Лионель Месси. "Мой король. Лучший в истории", – подписала фотографию Эльма.

Напомним, Ювентус и Барселона получили путевки в плей-офф самого престижного клубного турнира.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал