Роналду может вернуться в Испанию – Ювентус готов к переговорам и уже назвал цену

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готовится подорвать трансферный рынок, только утихнет пандемия коронавируса.

После двух сезонов в Турине 35-летний португалец может вернуться в мадридский Реал, сообщает Il Corriere dello Sport. Итальянская пресса называет сенсационный трансфер "более чем вероятным".

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Ювентус вроде бы готов начать переговоры из-за финансовых проблем, вызванных карантином. Туринцы считают, что им удалось полностью "амортизировать" приобретение Криша за 100 млн евро, а сейчас – идеальный момент, чтобы получить кругленькую сумму на продаже звездного ветерана. Избавившись от 5-кратного обладателя "Золотого мяча", чемпионы Италии сэкономили бы 62 млн евро на зарплате футболиста, у которого осталось еще два года по контракту.

Реал считается основным претендентом на КР7. Как Зидан, так и Перес одобряют возможное возвращение португальца, который в 2018-м покидал Мадрид из-за серьезных разногласий с президентом относительно нового контракта. Однако, сейчас отношения между обеими улучшились, отмечает источник. Роналду, в частности, посетил недавнее Классико в Мадриде. Это было его первое появление на Бернабеу после скандального ухода.

"Старая Синьора" ожидает заработать на трансфере своего ведущего снайпера 60 млн евро, хотя специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 75. Реал, который параллельно ищет молодого форварда, с Холланд на поул-позишн, требует от Роналду существенного уменьшения зарплаты, чтобы трансфер таки состоялся. Мадридцы не собираются платить 31 млн евро за сезон.

Напомним, что португалец выступал за Реал с 2009 по 2018 годы, провел 486 матчей и забил 475 голов во всех турнирах.

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