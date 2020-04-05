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Экс-тренер Роналду объяснил, почему коронавирус пойдет на пользу Криштиану

16:57 24 Читати українською
Экс-тренер Роналду объяснил, почему коронавирус пойдет на пользу Криштиану
Криштиану Роналду / Reuters

Экс-тренер Криштиану Роналду в Спортинге Леонел Понтеш рассказал, почему его бывший подопечный получит выгоду из длительной паузы

"Этот отдых, особенно в его возрасте, поможет ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть.

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Невероятно не то, что Роналду настолько хорош в 35 лет – поражает его стабильность. Это просто нечеловеческие способности – быть на топ-уровне столько лет, меняя страны, команды и даже позиции на поле", – приводит слова Понтеша Gazzetta dello Sport.

К слову, Криштиану провел 32 поединка во всех турнирах за Ювентуса в текущем сезоне, записав в свой актив 25 голов и 4 ассиста.

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коронавирус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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