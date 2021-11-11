Недавно появилась информация о возможном уходе Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед уже по завершении сезона 2021/22. Причина – неудачные последние результаты "красных дьяволов" и натянутые взаимоотношения португальца с Уле Гуннаром Сульшером.

Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед уже в конце сезона – известно условие

Тони Фрейша, который занял на последних выборах президента Барселоны третье место, набрав чуть более 9% голосов, считает, что "сине-гранатовые" обязаны воспользоваться уникальной возможностью. Хотя немногие представляют переход Криштиану в Барселону, учитывая выступления португальца в Реале и эпоху Лионеля Месси в Каталонии.

"Если и настанет момент, чтобы совершить такое безумие (трансфер Роналду – прим.), то именно сейчас – тот самый идеальный правильный момент", – цитирует Тони Фрейшу Corriere dello Sport, ссылаясь на La Porteria.

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