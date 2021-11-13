Наступного літа потенційними претендентами на португальця можуть стати 5 клубів, припускає The Sun.

"Ідеальний момент, щоб підписати Роналду в Барселону": Лапорті порадили скористатися кризою Манчестер Юнайтед

Перший – Манчестер Сіті, який претендував на Роналду ще в попереднє трансферне вікно і своїми результатами таки може спокусити зірку. Другий – добре знайомий Реал. Третій – ПСЖ, який кидається на все "блискуче" і міг би сформувати космічний дует Кріша з Мессі. Решта варіантів виглядають менш амбітними і більше скидаються на фінальний акорд легенди. Йдеться про рідний Спортінг та Інтер Маямі, яким керує Девід Бекхем.

Нагадаємо, контракт Роналду з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2023-го. У поточному сезоні 36-річний форвард провів 13 матчів, в яких відзначився 9 голами та одним асистом.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду