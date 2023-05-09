После увольнения Руди Гарсии саудовским клубом руководит Динко Иличич. Он не останется на своем посту в следующем сезоне. Для Роналду руководство планирует найти нового тренера.

Роналду взорвался после очередной неудачи – Криштиану толкнул представителя соперника

Как сообщает Marca, Аль-Наср хочет привлечь Леонарду Жардима. Португальский специалист имеет опыт работы в Саудовской Аравии. В сезоне 2021/22 он возглавлял Аль-Хиляль, с которым выиграл Суперкубок и азиатскую Лигу чемпионов. В данный момент тренер работает в ОАЕ с командой Шабаб Аль Ахли. Отмечается, что между Жардимом и Роналду хорошие отношения, поскольку оба выросли на Мадейре. Руководство Аль-Насра надеется, что с земляком Криштиану будет комфортнее в клубе.

Лео Жардим ранее возглавлял Монако, в котором играл Килиан Мбаппе. С монегасками португалец становился чемпионом Франции. Напомним, что Аль-Наср отстает от первой строчки в турнирной таблице на пять очков.

Золоті "нульові": кат Динамо з канадським паспортом, Маркевич у Серії А, Мессі як школяр і ще 27 фото "старої школи"